QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 43,21 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 43,21 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,14 EUR ein. Bei 43,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.461 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 26,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 483,46 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 496,35 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,35 USD im Jahr 2025 aus.

