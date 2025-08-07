QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Nachmittag Verluste

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 41,01 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 41,01 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,95 EUR. Bei 41,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 119.981 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,60 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

