QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Nachmittag Verluste

DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
QIAGEN im Fokus

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 41,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,19 EUR 0,34 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 41,01 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,95 EUR. Bei 41,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 119.981 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,60 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

