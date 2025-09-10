QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 39,47 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,33 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 14.261 Aktien.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,25 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 533,54 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy