QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,32 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,32 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,43 EUR. Bei 39,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 38.028 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,338 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert