QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 39,48 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 39,48 EUR. Bei 39,53 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,45 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 1.832 Stück.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Mit einem Zuwachs von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 15,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

