Notierung im Blick

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

11.11.25 16:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 37,76 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 37,76 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,84 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.803 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,194 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 46,00 EUR angegeben.

Am 04.11.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 532,58 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 501,87 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,36 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

