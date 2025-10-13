QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag im Aufwind
Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 40,52 EUR zu.
Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 40,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,65 EUR. Bei 40,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.752 QIAGEN-Aktien umgesetzt.
Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 14,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.
QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
