QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 40,83 EUR ab.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 40,83 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.075 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gewinne von 15,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,176 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

