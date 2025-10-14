DAX24.176 -0,9%Est505.527 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.143 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursverlauf

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagvormittag tiefer

14.10.25 09:22 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 40,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,80 EUR 0,34 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 40,83 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.075 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gewinne von 15,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,176 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen