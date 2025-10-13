QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN behauptet sich am Montagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,48 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,48 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,55 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,48 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.796 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 15,43 Prozent wieder erreichen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,54 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 496,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

