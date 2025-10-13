DAX24.348 +0,4%Est505.555 +0,4%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.644 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,61 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf QIAGEN-Kurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagnachmittag ins Plus

13.10.25 16:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,46 EUR -0,49 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.556 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,63 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,176 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen