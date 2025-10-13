QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,58 EUR.
Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.556 QIAGEN-Aktien umgesetzt.
Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,63 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,176 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
