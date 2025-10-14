QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 41,22 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 41,22 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.957 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 12,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,176 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

