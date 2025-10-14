DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
QIAGEN im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag in Rot

14.10.25 16:08 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 40,77 EUR nach.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 40,77 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,54 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.766 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,176 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 533,54 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte QIAGEN am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
