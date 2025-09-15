QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die QIAGEN-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,32 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,32 EUR. Bei 38,64 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 38,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.422 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,65 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

