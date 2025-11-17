DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

17.11.25 09:22 Uhr

17.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von QIAGEN hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,10 EUR -0,12 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,19 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,27 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 38,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,27 EUR. Bisher wurden heute 5.618 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 11,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,200 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 04.11.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,12 Prozent auf 532,58 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
