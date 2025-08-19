QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von QIAGEN

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 42,22 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 42,22 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,92 EUR. Bei 42,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.991 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 12,18 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 18,90 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

