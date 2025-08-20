QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,43 EUR ab.
Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 42,43 EUR. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 42,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,21 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 15.278 Aktien.
Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 10,40 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 19,31 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.
QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 496,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen.
QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.2021
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
