QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von QIAGEN

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 38,94 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 38,94 EUR nach. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,64 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.404 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 17,77 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 533,54 Mio. USD gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

