QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,72 EUR ab.
Um 09:07 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 38,72 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 38,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 4.087 Stück.
Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 11,58 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
