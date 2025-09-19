QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 39,25 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 39,25 EUR. Bei 39,36 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.766 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 12,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy