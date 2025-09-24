QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 37,97 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 37,97 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 37,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.734 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,73 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,82 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

