QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,42 EUR an der Tafel.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 42,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 42,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.357 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 11,63 Prozent wieder erreichen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,194 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,34 USD je Aktie belaufen.

