Evotec bekommt 25 Mio Dollar für F&E-Fortschritte von Bristol Myers

DOW JONES--Evotec bekommt für wissenschaftliche Fortschritte innerhalb der strategischen Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen Dollar von dem US-Unternehmen. Die Zahlung werde weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an präklinischen Entwicklungsprogrammen zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen vorantreiben, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen mit.

Wer­bung Wer­bung

Evotec unterhält seit 2026 eine Kooperation mit Bristol Myers. Diese wurde 2023 um 8 Jahre verlängert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)