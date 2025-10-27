Evotec bekommt 25 Mio Dollar für F&E-Fortschritte von Bristol Myers
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Evotec bekommt für wissenschaftliche Fortschritte innerhalb der strategischen Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen Dollar von dem US-Unternehmen. Die Zahlung werde weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an präklinischen Entwicklungsprogrammen zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen vorantreiben, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen mit.
Evotec unterhält seit 2026 eine Kooperation mit Bristol Myers. Diese wurde 2023 um 8 Jahre verlängert.
