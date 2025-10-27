DAX24.274 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
Evotec bekommt 25 Mio Dollar für F&E-Fortschritte von Bristol Myers

27.10.25 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bristol-Myers Squibb Co.
37,70 EUR -0,07 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
7,18 EUR 0,22 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Evotec bekommt für wissenschaftliche Fortschritte innerhalb der strategischen Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen Dollar von dem US-Unternehmen. Die Zahlung werde weitere Forschungsarbeiten und die gemeinsame Pipeline an präklinischen Entwicklungsprogrammen zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen vorantreiben, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen mit.

Evotec unterhält seit 2026 eine Kooperation mit Bristol Myers. Diese wurde 2023 um 8 Jahre verlängert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

