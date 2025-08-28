DAX23.957 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.410 -0,5%Nas21.436 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,81 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,81 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 39,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 309.458 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,95 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,126 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,54 Mio. USD im Vergleich zu 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

