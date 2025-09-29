DAX23.755 ±0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.809 -0,7%
Kurs der QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Mittag ein

30.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 37,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,19 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 37,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,13 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 37,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.357 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

