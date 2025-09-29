DAX23.704 -0,2%ESt505.491 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Notierung im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag leichter

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 37,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
37,19 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,42 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 37,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.796 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,160 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 496,35 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

