Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 208,94 USD.

Die Reddit-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 208,94 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 211,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 366.160 Reddit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,80 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 584,91 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Reddit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

