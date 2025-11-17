DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit negativen Vorzeichen

17.11.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 187,32 USD.

Die Reddit-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 187,32 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 186,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,00 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.592 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 57,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584,91 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 348,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

