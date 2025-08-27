TAG Immobilien-Aktie freundlich: TAG Immobilien begibt Anleihe
TAG Immobilien hat die Refinanzierungsmaßnahmen für den angekündigten Kauf eines Wohnungsportfolios in Polen mit der Begebung einer Anleihe abgeschlossen.
Werte in diesem Artikel
Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro am Markt untergebracht. Sie hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und wird mit einem Kupon von 3,625 Prozent pro Jahr verzinst.
TAG hatte Mitte August die Akquisition von 5.300 Mietwohnungen in Polen für 565 Millionen Euro angekündigt. Vorige Woche hat der Konzern bereits über eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung Geld am Kapitalmarkt eingesammelt.
Für die Aktien von TAG Immobilien geht es im Donnerstagshandel via XETRA zeitweise leicht um 0,25 Prozent hoch auf 15,82 Euro.
DJG/mgo/flf
DOW JONES
