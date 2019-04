JP-Morgan-Aktie legt kräftig zu: JPMorgan übertrifft Erwartungen im ersten Quartal

Die größte US-Bank JPMorgan bleibt mit Rekordergebnissen zum Jahresauftakt auf Erfolgskurs. Alleine im ersten Quartal verdiente die Bank mehr als neun Milliarden Dollar. Der Überschuss sei in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle um fünf Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) geklettert, teilte das Geldhaus am Freitag in New York mit.

Zum Jahresauftakt konnte JPMorgan ein schwächeres Ergebnis im Investmentbanking durch ein deutliches Plus im Geschäft mit Privatkunden ausgleichen. Die Erträge im Tagesgeschäft legten um fünf Prozent auf fast 30 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen sowohl beim Gewinn als auch bei den Erträgen. Die Aktie stieg in den ersten Handelsminuten um vier Prozent.

Vorstandschef Jamie Dimon freute sich über Rekordergebnisse bei Erlösen und Gewinn und zeigte sich weiter zuversichtlich mit Blick auf die Konjunktur. "Trotz einiger geopolitischer Ungewissheiten wächst die US-Wirtschaft weiter", so Dimon. Die Beschäftigung und die Einkommen legten zu, während die Inflation verhalten sei. Zudem seien die Finanzmärkte in guter Verfassung und das Verbraucher- sowie Geschäftsvertrauen blieben stark.

An der Wall Street schnellten die Aktien von JPMorgan bereits im vorbörslichen Handel um gut 2,5 Prozent nach oben, im frühen Mittagshandel liegen sie 4,02 Prozent im Plus bei 110,50 US-Dollar. Die Bank schnitt im ersten Quartal in fast allen Belangen besser ab als gedacht. Dabei übertraf auch das Kapitalmarktgeschäft die Erwartungen.

dpa-AFX

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com