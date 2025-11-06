RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von RELX

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 42,96 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 42,96 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 42,82 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.682 RELX-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,82 USD am 06.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,893 USD.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

