RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von RELX
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 42,96 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 42,96 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 42,82 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.682 RELX-Aktien den Besitzer.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,82 USD am 06.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,893 USD.
RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen