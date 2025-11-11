RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend fester

So bewegt sich RELX

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 42,49 USD.

Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 42,49 USD. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,64 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 75.974 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 24,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 41,65 USD. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 2,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,893 USD je RELX-Aktie.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

