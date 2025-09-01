RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 67,76 EUR zu.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 67,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 68,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,00 EUR. Zuletzt wechselten 165.321 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,87 Prozent.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

