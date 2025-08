RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,20 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,87 EUR. Bei 68,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 313.121 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 26,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 74,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

