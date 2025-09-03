RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,51 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 66,51 EUR abwärts. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,62 EUR nach. Bei 66,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 273.266 Stück.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 22,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

