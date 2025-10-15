DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
RENK Aktie News: RENK gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

15.10.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,2 Prozent bei 66,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
65,69 EUR -5,75 EUR -8,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 7,2 Prozent auf 66,66 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 66,12 EUR. Bei 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 825.934 RENK-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 276,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,601 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

