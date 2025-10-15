RENK Aktie News: RENK verliert am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 68,30 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 68,30 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,59 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 492.823 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 24,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Mit Abgaben von 74,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,601 EUR belaufen. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 347,53 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

