RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 72,82 EUR.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,7 Prozent auf 72,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 72,31 EUR. Bei 73,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.175 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,06 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 311,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,601 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

