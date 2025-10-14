RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 71,46 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,5 Prozent auf 71,46 EUR nach. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 70,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 391.383 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 20,90 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,601 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 347,53 Mio. EUR gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

