DAX24.082 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,75 -2,6%Gold4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursentwicklung im Fokus

RENK Aktie News: RENK fällt am Dienstagmittag

14.10.25 12:04 Uhr
RENK Aktie News: RENK fällt am Dienstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 72,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
71,49 EUR -3,33 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 72,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 71,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 236.519 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 75,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,601 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Nach Kooperation bei Drohnentechnologie: So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Bundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen