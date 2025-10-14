RENK Aktie News: RENK fällt am Dienstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 72,12 EUR.
Die Aktie verlor um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 72,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 71,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 236.519 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 75,45 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,601 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.
Nach Kooperation bei Drohnentechnologie: So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Bundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
