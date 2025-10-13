RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 75,42 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 75,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 73,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 323.080 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 19,78 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 76,52 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,601 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Bundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten

Rüstungsaktien: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf