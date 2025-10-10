DAX24.591 -0,1%Est505.619 -0,1%MSCI World4.338 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.065 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kurs der RENK

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

10.10.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 76,09 EUR.

Das Papier von RENK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 76,09 EUR ab. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 75,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,50 EUR. Zuletzt wechselten 539.163 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,601 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
