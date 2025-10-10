RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Verlusten

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 79,54 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 79,54 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 79,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.304 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. 13,58 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 77,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,601 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

