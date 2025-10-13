RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 75,28 EUR ab.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 75,28 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 73,35 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 413.562 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,01 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 76,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,601 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

