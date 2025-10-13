DAX24.388 +0,6%Est505.576 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit grünen Vorzeichen

13.10.25 09:23 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 76,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
74,23 EUR -2,08 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 76,53 EUR. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.353 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,05 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,601 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,19 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

