RENK Aktie News: RENK verliert am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 72,17 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 72,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 71,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,40 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.359 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 307,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein

Rheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT gesucht: RENK baut Produktion um