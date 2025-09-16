DAX23.351 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.664 -0,7%
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Mittwochmittag an Boden

17.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 71,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
71,05 EUR -0,43 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,06 EUR. Bei 69,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 177.089 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,08 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

