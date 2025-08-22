RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von RENK zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 59,27 EUR nach oben.
Um 11:48 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 59,27 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 60,10 EUR. Mit einem Wert von 58,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.993 RENK-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.
Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.
