RENK Aktie News: RENK springt am Mittag hoch

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,2 Prozent auf 77,93 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 77,93 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,67 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 973.655 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,67 EUR an. 0,95 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 54,94 EUR angegeben.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

