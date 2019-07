Amazon revolutioniert mit Retouren-Erleichterungen den Markt

Amazon widersetzt sich den üblichen Verfahrensweisen und entfernt in den USA endgültig alle Barrieren für eine Retoure. Während es allgemein in der Branche noch als zu risikoreich gilt, dem Kunden eine Rückgabe leichter zu machen, ermöglicht der Online-Riese es den US-amerikanischen Kunden nun, Rücksendungen ohne Karton, Klebeband oder Rücksendelabel zu tätigen. Es muss lediglich der Artikel an einer Rücknahmestelle abgegeben werden.

Retoure ohne Karton

Mit den Worten "Wir verstehen, dass es manchmal schwer ist, einen Karton und Klebeband zu finden und ein Label auszudrucken" leitet Amazon seine Retouren-Initiative ein und ermöglicht seinen Kunden den unkompliziertesten Vorgang einer Retoure, den es jemals gab. An tausenden Rückgabestellen in den ganzen USA ist es möglich einen bestellten Artikel zurückzugeben - unverpackt und ohne ein Label auszudrucken. Auch in den Kaufhausketten Kohl’s und Whole Food Market, sowie in den Paketshops von UPS ist eine Rückgabe möglich.

Vorteil für Amazon

Auch Amazon profitiert von der neuen Vorgehensweise für Retouren und macht sich dabei weniger Sorgen um die Umwelt. Im Vergleich zum eher wirtschaftlich orientierten Rückgabeprozess vergleichbarer Onlinehändler, bietet Amazon seinen Kunden mit der Neuerung ein sehr einfaches und verlockendes Angebot. Kunden werden ihre positiven Erfahrungen des Retoureprozess bei Amazon automatisch mit anderen Onlineanbietern vergleichen und aufgrund der dortigen Barrieren feststellen, wie sehr sie von der vereinfachten Vorgehensweise, die Amazon ihnen bietet, profitieren können. Amazon verschafft sich somit erneut einen großen Vorteil gegenüber anderen Onlinehändlern.

Amazon revolutioniert den Markt

Mit seiner Retouren-Erleichterung verändert Amazon nun auch nachhaltig den Markt. Während man zuvor noch überlegt hat, welche Strategie von Vorteil wäre, ein Erleichtern oder Erschweren von Retouren, hat Amazon die Antwort nun vorgegeben. Die Onlinehändler geraten in Zugzwang und müssen zukünftig ihre Vorgehensweise für Rückgaben erleichtern, um mit dem Online-Riesen mithalten zu können. Durch die immer wieder von Amazon gesetzten Marktstandards, werden immer mehr Händler unter Druck gesetzt. Doch inwiefern die Neuerung den gewünschten Erfolg für Amazon erzielt, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.

