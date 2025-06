Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 1.763,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 1.763,00 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.755,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.777,00 EUR. Bisher wurden heute 22.037 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,27 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,39 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.793,71 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.05.2025. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,88 EUR je Rheinmetall-Aktie.

